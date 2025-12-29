Verso le elezioni il centrodestra e l' Udc alleati per l' alternativa a Basile | Messina merita di più

In vista delle prossime elezioni, il centrodestra e l'Udc collaborano per presentare un’alternativa a Basile a Messina. Sebbene il nome del candidato non sia ancora stato annunciato, si lavora con discrezione per rafforzare le proprie proposte e garantire un futuro più stabile alla città. La strategia mira a costruire un percorso condiviso, mettendo al centro le esigenze della comunità e un progetto politico credibile.

Manca ancora il nome e si lavora a fari spenti per il prossimo futuro. Questa la situazione all'interno del centrodestra che vuole farsi trovare pronto alle prossime elezioni. Stamane il confronto tra i rappresentanti locali di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Grande.

