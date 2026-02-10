Elezioni Fratelli d' Italia a Roma con Donzelli e Meloni | Piena fiducia nella candidatura di Boscagli

Questa mattina, a Roma, Fratelli d’Italia ha confermato la fiducia nella candidatura di Boscagli. Donzelli e Meloni si sono incontrati alla sede nazionale del partito e hanno parlato della situazione politica a Lecco e delle prossime elezioni comunali. Non hanno nascosto il loro supporto e la volontà di rafforzare il candidato.

Si è svolto oggi, presso la sede nazionale di Fratelli d'Italia, un incontro con Giovanni Donzelli e Arianna Meloni dedicato alla situazione politica lecchese e alle prossime elezioni amministrative. Hanno partecipato all'incontro tutti i consiglieri comunali di Lecco di Fratelli d'Italia, il.

