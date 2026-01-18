Boscagli incontra i cittadini lecchesi al gazebo di Fratelli d' Italia

Da leccotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, il gazebo di Fratelli d’Italia a Lecco ha accolto numerosi cittadini interessati a confrontarsi con i rappresentanti del partito. L'iniziativa ha offerto un’occasione di ascolto e dialogo, rafforzando il rapporto tra la comunità e i suoi rappresentanti politici. La partecipazione testimonia l’attenzione e l’interesse della cittadinanza verso le tematiche locali e nazionali, contribuendo a un confronto trasparente e costruttivo.

Grande partecipazione e forte interesse da parte dei cittadini al gazebo di Fratelli d’Italia Lecco, svoltosi sabato in città. Un momento di ascolto autentico, confronto diretto e dialogo aperto con una comunità attenta e desiderosa di risposte concrete.La piazza ha dimostrato di riconoscere in. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Salerno, Fratelli d'Italia incontra i pescatori di tonno: "Il Governo Meloni li sostiene"

Leggi anche: Fratelli d'Italia a Calolziocorte riparte dall'ascolto dei cittadini

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.