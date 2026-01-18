Boscagli incontra i cittadini lecchesi al gazebo di Fratelli d' Italia
Sabato, il gazebo di Fratelli d’Italia a Lecco ha accolto numerosi cittadini interessati a confrontarsi con i rappresentanti del partito. L'iniziativa ha offerto un’occasione di ascolto e dialogo, rafforzando il rapporto tra la comunità e i suoi rappresentanti politici. La partecipazione testimonia l’attenzione e l’interesse della cittadinanza verso le tematiche locali e nazionali, contribuendo a un confronto trasparente e costruttivo.
Grande partecipazione e forte interesse da parte dei cittadini al gazebo di Fratelli d’Italia Lecco, svoltosi sabato in città. Un momento di ascolto autentico, confronto diretto e dialogo aperto con una comunità attenta e desiderosa di risposte concrete.La piazza ha dimostrato di riconoscere in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Salerno, Fratelli d'Italia incontra i pescatori di tonno: "Il Governo Meloni li sostiene"
Leggi anche: Fratelli d'Italia a Calolziocorte riparte dall'ascolto dei cittadini
Attività commerciali dell'Isolago a rischio, Boscagli: "Presenziare maggiormente il territorio, programmare in modo diverso cantieri e chiusure stradali è una scelta possibile e di semplice buon senso" - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.