Boscagli incontra i cittadini lecchesi al gazebo di Fratelli d' Italia

Sabato, il gazebo di Fratelli d’Italia a Lecco ha accolto numerosi cittadini interessati a confrontarsi con i rappresentanti del partito. L'iniziativa ha offerto un’occasione di ascolto e dialogo, rafforzando il rapporto tra la comunità e i suoi rappresentanti politici. La partecipazione testimonia l’attenzione e l’interesse della cittadinanza verso le tematiche locali e nazionali, contribuendo a un confronto trasparente e costruttivo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.