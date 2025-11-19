Elezioni comunali e futuro di Reggio riunione dei coordinatori dei partiti del centrodestra

Reggiotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su proposta di Forza Italia, si sono riuniti i coordinatori cittadini dei partiti reggini di centrodestra: Ersilia Cedro per Fratelli d’Italia, Antonino Maiolino per Forza Italia, Armando Neri per la Lega, Riccardo Occhipinti per l’UdC, mentre per Noi Moderati si è collegato da remoto il delegato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

