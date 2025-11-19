Elezioni comunali e futuro di Reggio riunione dei coordinatori dei partiti del centrodestra
Su proposta di Forza Italia, si sono riuniti i coordinatori cittadini dei partiti reggini di centrodestra: Ersilia Cedro per Fratelli d’Italia, Antonino Maiolino per Forza Italia, Armando Neri per la Lega, Riccardo Occhipinti per l’UdC, mentre per Noi Moderati si è collegato da remoto il delegato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? È ufficiale: Massimo Ferrarini è candidato sindaco per le elezioni comunali del 2026 a Albano Laziale, sostenuto in modo compatto da tutto il centrodestra. ? Cosa significa questo per noi che amiamo profondamente questa città? È un segnale chiaro: la - facebook.com Vai su Facebook
Candidato alle elezioni comunali finisce ai domiciliari Vai su X
Elezioni comunali, in primavera si vota in 19 comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria | DETTAGLI - 83/2024, il Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione per i servizi elettorali del Ministero dell’Interno, circa un anno fa ha fornito chiarimenti in merito al rinnovo ... Lo riporta strettoweb.com
Elezioni Amministrative di Primavera 2026 nella Città Metropolitana di Reggio Calabria - Sulla base delle informazioni diffuse, le elezioni amministrative 2026 si terranno in una finestra compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno ... ilmetropolitano.it scrive
Verso le comunali, Brunetti sulla prossima sfida: ‘Pronto a fare la mia parte’ - Il vice sindaco Paolo Brunetti commenta la sfida delle prossime comunali: 'Se la mia esperienza di questi anni può essere utile alla città, io ci sono' ... Scrive citynow.it