Elezioni comunali a Salerno Popolari e Moderati | Il Pd chiarisca sua posizione

Le elezioni comunali a Salerno sono diventate un caso. I Popolari e Moderati chiedono al Pd di fare chiarezza sulla sua posizione dopo le dimissioni improvvise del sindaco Napoli. Hanno invitato il partito a convocare subito un tavolo di discussione con tutti i soggetti politici coinvolti, per capire quale strada seguire. La situazione si fa sempre più tesa mentre la città aspetta di capire cosa succederà nei prossimi giorni.

"I Popolari e Moderati, in seguito alle improvvise dimissioni del sindaco Napoli, nel prenderne atto con rammarico, rivolsero un appello al PD, partito cui è affidata la guida politica in città, perché provvedesse a promuovere un tavolo di discussione con i soggetti politici che hanno determinato.

