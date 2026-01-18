Elezioni a Salerno Salzano Popolari e Moderati | Il Pd convochi tavolo di centrosinistra

Il movimento “Popolari e Moderati” di Salerno invita il Partito Democratico a convocare un tavolo di confronto con le altre forze del centrosinistra, in vista delle prossime elezioni comunali. L’obiettivo è favorire un dialogo costruttivo e condiviso, considerando la candidatura ormai evidente di Vincenzo De Luca. Un momento di confronto necessario per definire le strategie e assicurare un percorso unitario per il centrosinistra nella città di Salerno.

Le elezioni provinciali di Salerno vedono il Partito Democratico al centro del centrosinistra, con Anna Petta come figura di riferimento. Il PD si impegna a consolidare il buon governo provinciale e a promuovere lo sviluppo della Valle dell’Irno. Questa vittoria rappresenta un passo importante per rafforzare l’azione amministrativa a livello locale e sostenere progetti di crescita e sostenibilità nel territorio. Elezioni comunali a Salerno: De Luca prepara le liste, l'altro centrosinistra cerca un nome alternativo

Le prossime elezioni comunali a Salerno si avvicinano, con Vincenzo De Luca che si sta preparando per il suo possibile ritorno in carica. Nel frattempo, il centro-sinistra cerca un candidato alternativo per concorrere alle amministrative. La campagna elettorale si sta delineando come un momento importante per la città, con diverse forze politiche impegnate nella definizione delle rispettive strategie.

