Contigiani e le elezioni comunali | Un’alternativa per far crescere la città
"Trovo assolutamente condivisibile il ragionamento dell’ex sindaco di Macerata Romano Carancini, anche perché indica un percorso rispetto al quale la coalizione di centrosinistra è responsabilmente raccolta, in un confronto di idee e proposte, per cercare di individuare l’alternativa più credibile e più rispondente ai cambiamenti che questa città ha vissuto e sta vivendo. Tutto questo a partire dalla definizione di un programma che risponda alle esigenze di sviluppo di Macerata, secondo una logica di apertura che consente di ricevere il contributo di tutti coloro che intendono darlo". Così Ninfa Contigiani, segretaria cittadina del Pd, commenta le considerazioni dell’ex sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
