Elettra Lamborghini potrebbe aver lasciato un indizio sui suoi look a Sanremo 2026. La cantante ha postato qualcosa sui social che fa pensare a cosa potrebbe indossare sul palco dell’Ariston. I fan sono già in allerta, aspettando di scoprire se si tratterà di qualcosa di sorprendente.

Dopo aver participato in gara nel 2020 e l'anno scorso in veste di co-conduttrice per una sera, la cantante è pronta a rimettersi in gioco. A lei spetta (come sempre) la quota spumeggiante della kermesse che si tradurrà, dal punto di vista modaiolo, in look altrettanto esplosivi. A giudicare dagli indizi che la stessa Elettra Lamborghini ha lasciato sui social di recente, non crediamo infatti che ci sarà un colpo di scena da parte sua. Insomma, sinceramente non la immaginiamo proprio con una mise minimalista e basic.

© Vanityfair.it - Elettra Lamborghini, abbiamo un indizio sui suoi possibili look a Sanremo 2026

Elettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Elettra Lamborghini con Voilà a Sanremo 2026

