Elettra Lamborghini in incognito dopo l’annuncio di Carlo Conti sui nomi di Sanremo 2026 | la cantante raccoglie pareri sulla sua partecipazione

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini si è mossa “in incognito ” per registrare le reazioni alla sua partecipazione a Sanremo. Dopo l’annuncio della lista dei Big, la cantante, che quest’anno ha condotto su Rai2 ‘Boss in incognito’, è tornata a travestirsi con parrucca bionda, occhialini tondi e un trucco ‘peggiorativo’, per intervistare gente comune chiedendo: “Sono usciti i nomi di Sanremo. Elettra Lamborghini è in gara. È contenta?”. Quasi tutte le risposte sono positive (“grande”, “tanta roba”), ma c’è anche chi reagisce con commenti neutrali (“non mi cambia niente”). Il siparietto, pubblicato sui social della cantante, si chiude in farmacia dove Elettra getta la maschera e chiede un aiuto contro la paura da festival che fa brutti scherzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

elettra lamborghini in incognito dopo l8217annuncio di carlo conti sui nomi di sanremo 2026 la cantante raccoglie pareri sulla sua partecipazione

© Ilfattoquotidiano.it - Elettra Lamborghini “in incognito” dopo l’annuncio di Carlo Conti sui nomi di Sanremo 2026: la cantante raccoglie pareri sulla sua partecipazione

Leggi anche questi approfondimenti

elettra lamborghini incognito dopoIl video più divertente del giorno: Elettra Lamborghini in incognito chiede alla gente cosa pensa di lei a Sanremo 2026 - In un video pubblicato sui social, la cantante, camuffata da giornalista, chiede ad alcuni passanti l'opinione sulla sua partecipazione a Sanremo. Si legge su msn.com

elettra lamborghini incognito dopoElettra Lamborghini si traveste e incontra il pubblico: le reazioni sulla sua partecipazione al prossimo Sanremo sono esilaranti - Elettra Lamborghini torna "in incognito" per registrare le reazioni alla sua partecipazione a Sanremo. Lo riporta leggo.it

elettra lamborghini incognito dopoElettra Lamborghini e il video ‘missione in incognito per Sanremo’. I fan sui social: “Caposquadra a FantaSanremo, non ci deludere” - Nel reel si traveste e chiede alle persone cosa pensano del tuo ritorno sul palco della musica italiana. Segnala msn.com

elettra lamborghini incognito dopoLucio Corsi, stoccata su Elettra Lamborghini a Sanremo: esplode la polemica - Un vecchio video di Lucio Corsi riemerge e riaccende la polemica sulle sue parole su Elettra Lamborghini e Sanremo: i social esplodono, ecco perché. Lo riporta donnaglamour.it

elettra lamborghini incognito dopoTredici Pietro ed Elettra Lamborghini: Bologna porta due cantanti a Sanremo 2026 - Bologna, 30 novembre 2025 – Elettra Lamborghini e Tredici Pietro sono i due cantanti bolognesi che parteciperanno nella categoria dei big a Sanremo 2026. Si legge su msn.com

elettra lamborghini incognito dopoLucio Corsi contro Elettra Lamborghini? Spunta un video choc da Sanremo/ È bufera sul cantante - Lucio Corsi finisce nel mirino: l’intervista del 2020 diventa virale e scoppia la polemica su Sanremo. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Elettra Lamborghini Incognito Dopo