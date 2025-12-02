Elettra Lamborghini si è mossa “in incognito ” per registrare le reazioni alla sua partecipazione a Sanremo. Dopo l’annuncio della lista dei Big, la cantante, che quest’anno ha condotto su Rai2 ‘Boss in incognito’, è tornata a travestirsi con parrucca bionda, occhialini tondi e un trucco ‘peggiorativo’, per intervistare gente comune chiedendo: “Sono usciti i nomi di Sanremo. Elettra Lamborghini è in gara. È contenta?”. Quasi tutte le risposte sono positive (“grande”, “tanta roba”), ma c’è anche chi reagisce con commenti neutrali (“non mi cambia niente”). Il siparietto, pubblicato sui social della cantante, si chiude in farmacia dove Elettra getta la maschera e chiede un aiuto contro la paura da festival che fa brutti scherzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elettra Lamborghini “in incognito” dopo l’annuncio di Carlo Conti sui nomi di Sanremo 2026: la cantante raccoglie pareri sulla sua partecipazione