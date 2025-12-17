Elenchi regionali per il ruolo | si potrà scegliere la stessa regione in cui si è svolto il concorso Pillole di Question Time
Durante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibilità di iscrizione agli elenchi regionali in base alla regione in cui si è sostenuto il concorso. L'evento, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, ha evidenziato le opportunità e le procedure legate alla scelta della regione di inserimento negli elenchi.
Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, si è parlato della possibilità di iscrizione agli elenchi regionali in relazione alla regione in cui è stato sostenuto il concorso. Il focus ha riguardato la libertà di scelta da parte dei candidati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
