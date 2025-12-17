Elenchi regionali per il ruolo | si potrà scegliere la stessa regione in cui si è svolto il concorso Pillole di Question Time

Durante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibilità di iscrizione agli elenchi regionali in base alla regione in cui si è sostenuto il concorso. L'evento, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, ha evidenziato le opportunità e le procedure legate alla scelta della regione di inserimento negli elenchi.

Questo pomeriggio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è svolta una riunione di informativa sindacale avente ad oggetto la costituzione degli elenchi regionali finalizzati alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027. Chi non è vincitre - facebook.com facebook

Elenchi regionali per il ruolo, validi per le assunzioni dal 2026/27: conclusa la riunione al Ministero sulla BOZZA del decreto, ecco chi può iscriversi. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.