effetto giochi 6 milioni in settimana bianca

Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno fatto salire l’interesse per le vacanze sulla neve. Secondo l’indagine di Federalberghi, quest’anno circa 6,2 milioni di italiani sceglieranno la settimana bianca in Italia. Molti vogliono vivere l’atmosfera delle olimpiadi e provare sport invernali nelle località più gettonate.

Le Olimpiadi di Milano Cortina accendono la passione per montagna e sport invernali: secondo l’indagine Federalberghi, saranno 6,2 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza sulla neve in Italia. Il grosso delle partenze (4,4 milioni) si concentrerà in febbraio, il resto si muoverà a marzo. "Non c’è dubbio che i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell’andamento del turismo invernale – dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca –. Abbiamo rilevato che circa due milioni di italiani assisteranno in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

