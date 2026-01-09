Effetto Giochi in Valmalenco | Più presenze nelle feste Soggiorni medi di tre notti

Durante il periodo natalizio, la Valmalenco registra un aumento delle presenze turistiche, con soggiorni medi di circa tre notti. Questo incremento potrebbe essere stato favorito anche dalla promozione legata alle Olimpiadi, contribuendo a rendere le feste in questa località ancora più frequentate e apprezzate. Un risultato che riflette l’interesse crescente verso questa destinazione, nota per la sua offerta culturale e naturalistica.

La Valmalenco festeggia l’incremento di turisti durante il periodo natalizio. E a fare da volano, probabilmente, ci ha pensato anche la promozione turistica legata alle Olimpiadi. Questa una delle considerazioni di Roberto Pinna, direttore del consorzio turistico Sondrio & Valmalenco. "La montagna guida le partenze degli italiani nel periodo e il nostro territorio non è certo da meno. Una tipologia di vacanza legata allo sport e al benessere che è diventata quasi un rito nonostante le incertezze economiche – dice Pinna –. La maggior parte degli arrivi si è concentrata dopo il 26 dicembre e la presenza di turisti si è protratta fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

