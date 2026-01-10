Effetto Crans Montana a Livigno il sindaco vieta giochi pirotecnici nei locali pubblici

A seguito dell’incidente di Crans Montana, il sindaco di Livigno, Remo Galli, ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso di giochi pirotecnici e fiamme libere in tutti i locali pubblici e esercizi della provincia. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività, prevenendo incidenti e tragedie simili a quelli verificatisi in Svizzera. La misura mira a promuovere un ambiente più sicuro per tutti durante le occasioni di festa.

Va bene fare festa, ma tragedie come quelle di Crans Montana non si devono mai più ripetere. Non a Livigno, dove con un'ordinanza il sindaco Remo Galli ha vietato l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici in tutti i locali pubblici e pubblici esercizi. "Sento il dovere di fare il possibile per tutelare i turisti, i cittadini e soprattutto i ragazzi – ha detto - Questa ordinanza era ed è un atto dovuto: spero che tutti siano consci del fatto che ci si può divertire, ma sempre nelle regole". LIVIGNO, SINDACO REMO GALLI - foto (ANSAANP) Per i trasgressori sono state previste multe da 75 a 500 euro.

