L’editoria italiana accelera sulla strada del digitale e sceglie Arc XP come partner. La piattaforma, creata dal Washington Post, diventa il nuovo sistema di riferimento per le testate che vogliono rinnovarsi e adattarsi ai tempi. Le case editrici puntano su questa tecnologia per migliorare i contenuti e rispondere alle nuove esigenze dei lettori.

Editoria Italia sceglie Arc XP, la piattaforma di contenuti e il sistema operativo creati e nati dal lungo impegno di The Washington Post, come proprio partner nella sfida di trasformazione digitale delle proprie testate. A guidare questa nuova fase di sviluppo sono le testate Libero, Il Giornale, Il Tempo, Corriere di Viterbo, Corriere di Rieti e Moneta che avviano un ambizioso percorso di trasformazione digitale adottando Arc XP come piattaforma tecnologica unica per la gestione e la valorizzazione dei propri contenuti digitali. La scelta di Arc XP rappresenta un passaggio strategico verso una nuova era di sviluppo editoriale, fondata su innovazione tecnologica, efficienza dei processi redazionali e piena integrazione tra informazione, distribuzione e monetizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Editoria Italia accelera sul digitale e sceglie Arc Xp, la piattaforma creata dal Washington Post

Approfondimenti su Editoria Italia

Giovedì 29 gennaio alle 16,30, all’Istituto italiano per gli studi storici, Giovanni Carletti, senior editor di Laterza, parlerà della trasformazione che ha cambiato il mondo dell’editoria, passando dal cartaceo al digitale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Editoria Italia

Argomenti discussi: Roma, lo straordinario che fa i miracoli: la spinta del turismo accelera gli investimenti delle imprese e degli enti; LA7 accelera sul digitale: Nicolò Scibilia nominato Head of Digital; Aumento di capitale da 1,05 mln per TeachCorner: la scaleup Ed-Tech italiana accelera sulla crescita e rafforza team e partnership strategiche; Studio Banca del Fucino, l’Europa digitale accelera il passo.

Editoria Italia accelera sul digitale e sceglie Arc Xp, la piattaforma creata dal Washington PostEditoria Italia sceglie Arc XP, la piattaforma di contenuti e il sistema operativo creati e nati dal lungo impegno di The Washington Post, come ... iltempo.it

Editoria Italia, gruppo adotta piattaforma 'Arc Xp'A guidare nuova fase le testate Libero, Il Giornale, Il Tempo, Corriere di Viterbo, Corriere di Rieti e Moneta. La suite viene utilizzata da oltre 250 editori internazionali e da 2 miliardi di utenti ... adnkronos.com

Mercato del libro in calo in Italia Ache nel resto d’Europa (con l’eccezione di Portogallo e Spagna) domina il segno meno (in Germania il mercato librario ha perso il 4,9%)... illibraio.it/news/editoria/… #editoria #libri x.com

Le testate Editoria Italia (Angelucci) adottano Arc Xp, piattaforma tech del Washington Post https://www.primaonline.it/2026/02/09/464827/le-testate-editoria-italia-angelucci-adottano-arc-xp-piattaforma-tech-del-washington-post/ facebook