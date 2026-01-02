Interporto Marche accelera sul digitale | dal Pnrr oltre 400mila euro per la logistica

L’Interporto Marche SpA riceve oltre 400.000 euro dal PNRR per rafforzare la propria presenza digitale. Questa iniziativa, sostenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mira a modernizzare e migliorare l’efficienza dei servizi logistici, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore. I fondi rappresentano un passo importante nella fase di digitalizzazione dell’interporto, favorendo innovative soluzioni per la gestione e l’ottimizzazione delle operazioni logistiche.

JESI - Arrivano risorse per la trasformazione digitale dell’Interporto Marche SpA: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato 402.500 euro al progetto inserito nel PNRR per la digitalizzazione della catena logistica. Il progetto, che ha un budget complessivo di 805.000 euro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

