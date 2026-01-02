Interporto Marche accelera sul digitale | dal Pnrr oltre 400mila euro per la logistica

L’Interporto Marche SpA riceve oltre 400.000 euro dal PNRR per rafforzare la propria presenza digitale. Questa iniziativa, sostenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mira a modernizzare e migliorare l’efficienza dei servizi logistici, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore. I fondi rappresentano un passo importante nella fase di digitalizzazione dell’interporto, favorendo innovative soluzioni per la gestione e l’ottimizzazione delle operazioni logistiche.

JESI - Arrivano risorse per la trasformazione digitale dell’Interporto Marche SpA: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato 402.500 euro al progetto inserito nel PNRR per la digitalizzazione della catena logistica. Il progetto, che ha un budget complessivo di 805.000 euro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Interporto Marche accelera sul digitale: dal Pnrr oltre 400mila euro per la logistica Leggi anche: Scogli e "pennelli" danneggiati dal mare, il Comune stanzia oltre 400mila euro Leggi anche: Camera di Commercio, 400mila euro per la doppia transizione digitale ed ecologica Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Interporto Marche investe sul digitale, in arrivo finanziamento di 402.500 euro dal Ministero - Un passo importante verso la digitalizzazione dell’Interporto Marche SpA: il Ministero delle Infrastrutture ... ilnautilus.it

Interporto Marche, in arrivo 400mila euro dal Mit per la digitalizzazione - 500 euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la digitalizzazione della catena logistica, nell'ambito del Pnrr. ansa.it

Approvato il bilancio 2024 dell'Interporto delle Marche - Approvato dall'assemblea dei soci il bilancio dell'Interporto delle Marche relativo all'esercizio 2024, che chiude con un utile di 72. ansa.it

Interporto Marche, in arrivo 400mila euro dal Mit per la digitalizzazione. Il presidente Stronati: "Continua l'impegno verso il potenziamento dei servizi" #ANSA x.com

Il presidente Cna MarcheMaurizio Paradisi e il segretario Moreno Bordoni, a nome di tutto il Sistema della Cna regionale, esprimono a Lucia Pistelli i migliori auguri di buon lavoro per l'elezione come Direttrice della Cna territoriale di Macerata. Lucia Pistelli, - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.