La provincia di Vibo Valentia scrigno di bellezza sulla Calabria Tirrenica

La provincia di Vibo Valentia, situata sulla Calabria Tirrenica, è un vero e proprio tesoro di bellezze naturali e culturali. Fondata nel 1995, si colloca nel cuore della penisola calabra, offrendo un'ampia e qualificata ricettività che la rende un polo turistico di eccellenza.

Si pone al centro di un polo turistico d'eccellenza, caratterizzato da una ricettività diffusa e di alta qualità La Provincia di Vibo Valentia, istituita nel 1995, occupa un segmento sub-rettangolare est-ovest della porzione centrale della penisola calabra. Amministrativamente conta 50 Comuni. Dai circa 70 Km di costa tirrenica frastagliata, da Pizzo a Nicotera, si estende a est fino alla culminazione topografica della catena delle Serre (q. 1423 – Monte Pecoraro). Supera lo spartiacque idrografico N-S Tirreno-Jonio al bordo est (da Colle d'Arena a Pietratonda) dove margina con le zone di testata dei bacini di cattura recente dell'Allaro a sud e a nord dell'Ancinale e Alaco.

