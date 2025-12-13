Un grande evento europeo a Vibo Valentia | la Calabria protagonista del futuro

Vibo Valentia si prepara a ospitare un importante evento europeo, ponendo la Calabria al centro di un dialogo internazionale su idee, diritti e partecipazione giovanile. Con la partecipazione di oltre cento giovani da tutta Italia, l'evento rappresenta un momento di crescita e confronto, simbolo di un impegno condiviso verso un futuro più inclusivo e partecipativo per l’Europa.

Vibo Valentia diventa crocevia europeo di idee, diritti e partecipazione giovanile. A raccontarlo è Anthony Lo Bianco, che in una dichiarazione carica di significato sottolinea il valore simbolico e concreto di un evento europeo approdato nel cuore della Calabria, coinvolgendo oltre cento giovani provenienti da tutta Italia. Per le strade della città calabrese, giovani europeisti hanno discusso di futuro, diritti e visione comune, portando con sé un’energia nuova e una consapevolezza che, come sottolinea Lo Bianco, “fa tremare e sperare allo stesso tempo”. Un appuntamento che ha superato i confini dell’ufficialità istituzionale, trasformandosi in un vero e proprio passaggio di testimone tra presente e futuro, tra ciò che il territorio è stato e ciò che può diventare. Laprimapagina.it

Il più grande evento europeo inaugurale dedicato alla tecnologia e alle startup apre a Berlino ... - Il più grande evento europeo inaugurale dedicato alla tecnologia e alle startup apre a Berlino, mentre il continente accelera verso l’innovazione aperta e la leadership nell’IA Ministri e figure di ... ansa.it

Doppio titolo Europeo, unica grande emozione! ???? #Taekwondo #itatkd #EuropeUnder21 | European Taekwondo Union CONI Italia Team - facebook.com facebook