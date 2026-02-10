Ecco la Multiservizi Piceni | obiettivo sosta

Ascoli Piceno si prepara a cambiare. La città ha approvato il nuovo statuto di Ascoli Reti Gas Srl, che dà il via alla creazione di Multiservizi Piceni Srl. L’obiettivo è migliorare i servizi pubblici e gestire meglio le esigenze dei cittadini, concentrandosi anche sulla questione delle soste e della mobilità urbana. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione strategica per tutta la zona.

Ascoli Piceno è al centro di una riorganizzazione strategica della gestione dei servizi pubblici locali, con l’approvazione del nuovo statuto di Ascoli Reti Gas Srl che apre la strada alla creazione di Multiservizi Piceni Srl. L’obiettivo primario è riacquisire il controllo della gestione dei parcheggi cittadini, attualmente in concessione alla società Saba, e ampliare l’offerta di servizi al pubblico attraverso una nuova entità interamente partecipata dal Comune. La svolta è stata sancita durante una seduta del consiglio comunale particolarmente intensa, dove il nuovo statuto ha ricevuto 21 voti favorevoli e cinque astenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ascoli Piceno Poggibonsi: obiettivo derby. Domenica la sentita sfida. Cambiano traffico e sosta Domenica a Poggibonsi si svolgerà una importante sfida di calcio, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nell’area dello stadio. La mensa scolastica resta alla Sgds Multiservizi Il consiglio comunale di Porto San Giorgio ha confermato la gestione della mensa scolastica alla Sgds Multiservizi, mantenendo così l’affidamento in house. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ascoli Piceno Argomenti discussi: Ecco la Multiservizi Piceni: obiettivo sosta. Ecco la Multiservizi Piceni: obiettivo sostaVia libera all’approvazione del nuovo statuto di Ascoli Reti Gas Srl. Ora si punta a riscattare i parcheggi ... msn.com Gestione dei parcheggi, c’è la Multiservizi Piceni. Ecco programmi e obiettiviASCOLI Sarà la Multiservizi Piceni che nascerà dalla trasformazione di Ascoli reti gas (al 100% di proprietà comunale) per gestire i parcheggi - che il Comune andrà ... corriereadriatico.it Noleggio auto con il 30% di sconto – SOLO A FEBBRAIO! Per il mese di febbraio, Noleggio del 30% di sconto: comodità, risparmio e affidabilità! Via Salaria 136, Ascoli Piceno Chiamaci o scrivici: 0736895055 Ti aspettiamo! #Multiservizi #Noleggio facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.