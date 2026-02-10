Ecco la Multiservizi Piceni | obiettivo sosta

Ascoli Piceno si prepara a cambiare. La città ha approvato il nuovo statuto di Ascoli Reti Gas Srl, che dà il via alla creazione di Multiservizi Piceni Srl. L’obiettivo è migliorare i servizi pubblici e gestire meglio le esigenze dei cittadini, concentrandosi anche sulla questione delle soste e della mobilità urbana. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione strategica per tutta la zona.

Ascoli Piceno è al centro di una riorganizzazione strategica della gestione dei servizi pubblici locali, con l’approvazione del nuovo statuto di Ascoli Reti Gas Srl che apre la strada alla creazione di Multiservizi Piceni Srl. L’obiettivo primario è riacquisire il controllo della gestione dei parcheggi cittadini, attualmente in concessione alla società Saba, e ampliare l’offerta di servizi al pubblico attraverso una nuova entità interamente partecipata dal Comune. La svolta è stata sancita durante una seduta del consiglio comunale particolarmente intensa, dove il nuovo statuto ha ricevuto 21 voti favorevoli e cinque astenuti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

