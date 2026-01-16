Poggibonsi | obiettivo derby Domenica la sentita sfida Cambiano traffico e sosta

Domenica a Poggibonsi si svolgerà una importante sfida di calcio, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nell’area dello stadio. Questi provvedimenti si aggiungono alle disposizioni ordinarie, al fine di garantire un adeguato svolgimento dell’evento e la sicurezza di tutti i partecipanti. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Modifiche alla mobilità e alla sosta. Provvedimenti che si aggiungono alle disposizioni ordinarie in zona stadio in occasione degli incontri di calcio domenicali. Inviti dei tifosi affinché ognuno sia presente "in gradinata con la sciarpa". Così Poggibonsi si appresta a vivere il derby con il Siena. L'appuntamento si riaffaccerà al proscenio dopodomani alle 14,30 allo Stefano Lotti a distanza di quindici mesi dalla sfida infrasettimanale in notturna dello scorso campionato di serie D girone E (nella foto, l'allestimento creato dai sostenitori dei Leoni nell'occasione), terminata con il punteggio di 1-1 tutto nella ripresa in una gara ufficiale che era tornata in calendario a distanza di un decennio dal duello al vertice Siena-Poggibonsi del 2014 -2015.

