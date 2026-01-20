La mensa scolastica resta alla Sgds Multiservizi

Il consiglio comunale di Porto San Giorgio ha confermato la gestione della mensa scolastica alla Sgds Multiservizi, mantenendo così l’affidamento in house. Questa decisione garantisce continuità e efficienza nel servizio di ristorazione scolastica, assicurando standard qualitativi e un’attenzione particolare alle esigenze degli studenti. La scelta riflette l’impegno del Comune nel promuovere una gestione diretta e trasparente delle attività di supporto alle scuole del territorio.

PORTO SAN GIORGIO Mensa scolastica: rinnovo della sua gestione in consiglio comunale con l’affidamento in house alla partecipata Sgds multiservizi. Per 9 anni. Una durata che ha fatto storcere il naso a diverse persone, nella considerazione che la Sgds non ha ancora maturato un’esperienza tale che le consenta di gestire al meglio il servizio. Ma critiche in consiglio non ci sono state anzi è stata effettuata una rappresentazione a più voci più che positive sulla partecipata con l’imprimatur dell’assessore alla mensa Marco Tombolini. "L’analisi del lavoro svolto ha evidenziato un riscontro positivo nella gestione del servizio – spiega l’assessore all’Istruzione –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La mensa scolastica resta alla Sgds Multiservizi Mensa scolastica e nidi: scatta l'adeguamento delle tariffe della mensaIl Comune di Cortona ha annunciato l’adeguamento delle tariffe per i servizi scolastici, includendo la refezione nelle scuole e le rette dei nidi d’infanzia. Ultimati i lavori alla mensa scolastica: fissata la data dell'inaugurazioneSono terminati i lavori di ristrutturazione della sala mensa presso il plesso scolastico “Valletta”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La mensa scolastica resta alla Sgds Multiservizi - Il Comune rinnova l’affidamento alla partecipata, l’assessore Tombolini: "Costi ancora invariati e migliore qualità del servizio" . ilrestodelcarlino.it

I consiglieri comunali De Simone, Zappulla e Cavallaro hanno richiesto di partecipare alle ispezioni sulla mensa scolastica a Siracusa, per garantire qualità, sicurezza e trasparenza del servizio per gli studenti #MensaScolasticaSiracusa - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.