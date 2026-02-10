Ecco il Darwin day dedicato alla Terra

Oggi si celebra il Darwin Day, un evento che coinvolge undici club service in tutta Italia. Questi gruppi si sono uniti per promuovere la cultura scientifica e far capire come il passato abbia ancora molto da insegnarci sul presente. L’obiettivo è sensibilizzare le persone su temi legati alla conoscenza e alla responsabilità nei confronti della Terra.

Undici club service per il "Darwin Day", uniti nella volontà di promuovere una cultura scientifica capace di collegare passato e presente, conoscenza e responsabilità. L'appuntamento è nell'Aula magna del Pin-Polo universitario (piazza Ciardi) giovedì 12 febbraio dalle 9 per l'intera mattina. Il convegno "La trasformazione della Terra: clima ed evoluzione" è organizzato da Rotary Lippi, Rotary Prato, Soroptimist, Lions Host, Lions Datini, Lions Centro, Lions Castello, Lions Malaparte, Lions Medicei, Lions Montemurlo, Kiwanis. Una riflessione con studiosi ed esperti per comprendere come il clima abbia modellato la storia del nostro pianeta e continui ancora oggi a influenzare l'evoluzione della vita e delle società umane.

