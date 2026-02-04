Darwin Day la scienza alla portata di tutti

Oggi si celebra il Darwin Day, un'occasione per avvicinare la scienza a tutti. L’evento vuole portare il pensiero di Darwin nella vita di ogni giorno, rendendo più semplice capire i suoi studi e le sue scoperte. Sono molte le iniziative in tutta Italia per ricordare il grande naturalista e stimolare la curiosità delle persone.

Promuovere il pensiero scientifico, trasportandolo nella quotidianità. È quanto si propone il Darwin Day, celebrazione internazionale in onore di Darwin in occasione dell’anniversario della nascita dello scienziato. In città il comitato promotore, formato da Wwf Insubria, associazione Demos Paolo Roberti (nella foto), Ludoteca Altomilanese e Cittadinanza attiva, propone due manifestazioni aperte a tutti, con un’attenzione ai giovani. Il primo appuntamento sarà lunedì, dalle 18.30 alle 20.30 al Palazzo Leone da Perego, con una conferenza dedicata all’ Antropocene, per approfondire l’impatto dell’uomo sul pianeta, le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici e le prospettive future. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

