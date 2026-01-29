Sanremo 2026 l' annuncio di Carlo Conti | Il co-conduttore della seconda serata sarà Achille Lauro

Carlo Conti annuncia che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026. Lo ha detto durante il Tg1, davanti a Laura Pausini, sul palco dell’Ariston. Lauro, che l’anno scorso ha partecipato con il brano Innocenti Giovani, si prepara a tornare nel ruolo di ospite e conduttore. La sua presenza al festival sta già facendo discutere.

Parole di Carlo Conti al Tg1, con lui e Laura Pausini sul palco dell'Ariston ci sarà Achille Lauro, che lo scorso anno ha partecipato al Festival con Innocenti Giovani.

