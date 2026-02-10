Eccellenza Gheller infila la terza | Lazzate abbandona l’ultimo posto

Lazzate torna a vincere con Gheller in panchina. La squadra conquista la sua terza vittoria consecutiva e lascia l’ultimo posto in classifica. Fino a poco tempo fa, Fedele aveva fatto due vittorie, mentre Ghidelli non era riuscito a portarne nessuna. Ora, il cambio in panchina sembra aver portato i suoi frutti.

Terza vittoria della gestione Gheller a Lazzate. Tanto per intenderci Fedele ne fece due, nessuna per Ghidelli. Il rocambolesco 4-3 contro la Besnatese permette ai gialloblù di non essere più ultimi. Che fatica però perché dopo il doppio vantaggio firmato da Cazzaniga e Di Giuliomaria, la Besnatese a inizio ripresa riporta la situazione in equilibrio, Panzani (foto) porta la situazione sul 4-2 con una doppietta, Torraca si fa espellere e la rimonta ospite si ferma sul 4-3. Gran domenica per le brianzole. Cinque in campo e 15 punti il bottino totale. Vince anche la Lentatese a Tavernerio contro l’AltaBrianza, esagera la Vis Nova che ne rifila tre alla Vergiatese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Gheller infila la terza: Lazzate abbandona l’ultimo posto Approfondimenti su Lazzate Gheller Lazzate, fuga dall’ultimo posto. Comprati 6 giocatori in un mese. Eccellenza, obiettivo salvezza Lazzate rafforza la sua rosa con sei nuovi acquisti in un mese, puntando alla salvezza in Eccellenza. Calcio Amichevoli. Pari Vis Nova-Cormano. Gheller prova il Lazzate Nel fine settimana, le squadre locali hanno disputato diverse amichevoli in preparazione ai campionati regionali, che inizieranno domenica prossima. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lazzate Gheller Argomenti discussi: Eccellenza. Gheller infila la terza: Lazzate abbandona l’ultimo posto. | ECCELLENZA Starting XI: ecco gli undici scelti da mister Gheller. Forza, Gialloblù! #siamoilLazzate #wearegialloblù #ardorlazzate #since1973 #eccellenza facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.