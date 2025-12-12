Lazzate fuga dall’ultimo posto Comprati 6 giocatori in un mese Eccellenza obiettivo salvezza
Con l'arrivo ieri dal Vigevano del centrocampista classe 2004 Alessandro Mauri salgono a quota sei le new entry a Lazzate. E non è detto che sia finita qui. Un restyling resosi necessario per il tremendo girone di andata della squadra gialloblù partita per competere in chiave Serie D e oggi ultimissima e senza vittorie da 82 giorni. Per ora l'avvicendamento in panchina Fedele-Ghidelli non ha portato alcunché in termini di risultati e l'ultima arma a disposizione, a questo punto, resta il mercato. Basterà per salvarsi? La società è intervenuta in tutti i reparti a partire dalla porta con un nuovo giovane estremo difensore classe 2006 Emanuele De Gennaro proveniente dal Codogno.