Lazzate fuga dall’ultimo posto Comprati 6 giocatori in un mese Eccellenza obiettivo salvezza

Lazzate rafforza la sua rosa con sei nuovi acquisti in un mese, puntando alla salvezza in Eccellenza. Con l’arrivo di Alessandro Mauri dal Vigevano, la squadra si prepara a affrontare la seconda parte di stagione con nuovi obiettivi e rinnovata determinazione.

Con l’arrivo ieri dal Vigevano del centrocampista classe 2004 Alessandro Mauri salgono a quota sei le new entry a Lazzate. E non è detto che sia finita qui. Un restyling resosi necessario per il tremendo girone di andata della squadra gialloblù partita per competere in chiave Serie D e oggi ultimissima e senza vittorie da 82 giorni. Per ora l’avvicendamento in panchina Fedele-Ghidelli non ha portato alcunché in termini di risultati e l’ultima arma a disposizione, a questo punto, resta il mercato. Basterà per salvarsi? La società è intervenuta in tutti i reparti a partire dalla porta con un nuovo giovane estremo difensore classe 2006 Emanuele De Gennaro proveniente dal Codogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net