L’Athletic e i problemi dello United | vendere Mainoo significherebbe non dare peso neanche al proprio vivaio

Ilnapolista.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kobbie Mainoo è nel mirino del Napoli per il mercato di gennaio. L’inglese non gioca a Manchester e già a giugno voleva cambiare aria, ma ora sicuramente cercherà una squadra dove accasarsi per lo meno in prestito. Ne parla The Athletic, che analizza l’eventuale perdita che ne risulterebbe per i Red Devils, incapaci di gestire il talento dei propri vivai. Per lo United vendere Mainoo significa non dare peso ai giocatori del proprio vivaio (Athletic). Scrive così il quotidiano: “ Il vivaio dello United – nonostante i suoi numerosi punti di forza – non sviluppa solitamente giocatori del calibro di Mainoo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

