È iniziata la settimana decisiva per la difesa dell’Unione europea

Questa settimana si rivela decisiva per il futuro dell’Unione europea. In pochi giorni, tre incontri importanti metteranno alla prova la capacità dell’UE di reagire e di agire come un attore strategico sulla scena internazionale. La posta in gioco è alta e il risultato potrebbe influenzare le prossime mosse dei paesi membri.

In meno di cinque giorni, tre incontri metteranno alla prova la capacità dell'Unione europea di agire come attore strategico. Tre incontri per tre nodi fondalmentali ancora da sciogliere: se continuare a sostenere l'Ucraina alla vigilia del quarto anno di guerra, come finanziare il riarmo europeo in maniera definitiva e non episodica, quanto ridefinire il rapporto con la Nato dopo le scellerate parole di Donald Trump a Davos. Da come questi nodi verranno gestiti, capiremo se l'Europa diventerà, faticosamente, responsabile della propria sicurezza. La settimana della difesa europea si aprirà a Bruxelles, mercoledì 12 febbraio, con il Consiglio Affari Esteri che riunirà i ministri della Difesa dei 27 Stati membri.

