Roma candidata ad ospitare la sede dell’Autorità Doganale dell’Unione europea
Roma, 24 novembre 2025 – Roma candidata ad ospitare la sede dell’Autorità doganale dell’Unione europea, l’Euca (European union customs authority). Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri, ha deliberato la candidatura dell’Italia proponendo la Capitale. “La candidatura di Roma a sede dell’Autorità Doganale Europea – ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – rappresenta un’opportunità importante che vogliamo valorizzare al massimo. Ringrazio il Governo per aver scelto la Capitale: Roma possiede tutte le caratteristiche richieste per ospitare un organismo strategico per la sicurezza economica dell’Unione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
