Paolo Ruffini al Vanity Fair Stories 2025 | Non si smette mai di essere figli | mia mamma è la donna più importante della mia vita È importante non tirarsela con sé stessi

L'attore e conduttore spiega quanto è importante lavorare con i bambini e i diversamente abili, «le uniche persone che non inizierebbero mai una guerra», e quanto l'empatia salverà il mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paolo Ruffini al Vanity Fair Stories 2025: «Non si smette mai di essere figli: mia mamma è la donna più importante della mia vita. È importante non tirarsela con sé stessi»

