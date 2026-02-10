È della mandellese Linda il migliore brano inedito al Firenze Festival
Linda Spandri, artista di Mandello, ha vinto il primo premio al Firenze Festival con il suo brano inedito,
Si intitola Il commerciante di favole il brano valso il primo premio a un concorso nazionale alla poliedrica artista Linda Spandri. La musicista e scrittrice mandellese ha festeggiato la vittoria al Firenze Festival organizzato dall'Associazione Centro Incontri Aps in collaborazione con il.🔗 Leggi su Leccotoday.it
