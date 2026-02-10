È della mandellese Linda il migliore brano inedito al Firenze Festival

Da leccotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Linda Spandri, artista di Mandello, ha vinto il primo premio al Firenze Festival con il suo brano inedito,

Si intitola Il commerciante di favole il brano valso il primo premio a un concorso nazionale alla poliedrica artista Linda Spandri. La musicista e scrittrice mandellese ha festeggiato la vittoria al Firenze Festival organizzato dall'Associazione Centro Incontri Aps in collaborazione con il.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Firenze Festival

Firenze, al via il festival della gratitudine: un'occasione per dire "grazie" a qualcuno

A Firenze nasce il Festival della Gratitudine, un'occasione per esprimere riconoscenza e rafforzare i legami.

Nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”

Nayt partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Firenze Festival

Trump nomina Linda McMahon segretaria all’istruzione, chi è l’ex manager della WWE di wrestlingUna ex manager della World Wrestling Entertainment (Wwe) è stata nominata da Donald Trump segretaria all'Istruzione. Il delicato incarico è stato assegnato dal prossimo capo della Casa Bianca a Linda ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.