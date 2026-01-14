Firenze al via il festival della gratitudine | un' occasione per dire grazie a qualcuno

A Firenze nasce il Festival della Gratitudine, un'occasione per esprimere riconoscenza e rafforzare i legami. Promosso dalla sezione soci Coop Firenze sud ovest in collaborazione con la Rete di Solidarietà Q4 Isolotto Legnaia, l’evento invita a condividere pensieri positivi e a valorizzare il valore della gratitudine nella vita quotidiana. Un momento di riflessione aperto a tutta la comunità, per riscoprire la forza delle relazioni e del ringraziamento.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Un'occasione per dire grazie, per esprimere un pensiero positivo, per raccontare la forza dei legami e la bellezza della riconoscenza: nasce così il Festival della gratitudine promosso dalla sezione soci Coop Firenze sud ovest in collaborazione con la Rete di Solidarietà Q4 Isolotto Legnaia. L'iniziativa verrà presentata domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 17, presso la sala soci del Coop.fi di Ponte a Greve, a Firenze (Viuzzo delle Case Nuove, 9). Obiettivo: raccogliere messaggi di gratitudine.. Obiettivo del progetto è raccogliere messaggi di ringraziamento verso qualcuno o di gratitudine, di riconoscenza nei confronti della vita o della bellezza del mondo.

