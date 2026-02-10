E' a Striano il Carnevale più bello

Questa mattina è stato presentato il manifesto ufficiale della 42esima edizione del Carnevale di Striano. L’evento, uno dei più attesi dell’anno, si svolgerà dal 14 al 17 febbraio. La città si prepara a riempire le strade di maschere, carri e allegria, con tante iniziative che coinvolgeranno grandi e bambini. La festa si ripete ormai da decenni, e quest’anno promette di essere ancora più colorata e divertente.

Tutto pronto per la 42ma edizione del Carnevale Strianese. Presentato il manifesto ufficiale della storica manifestazione, che si terrà dal 14 al 17 febbraio. Gratuito l’ingresso a tutti gli eventi. Protagonisti i carri allegorici, tutti di nuova realizzazione e dedicati a temi di attualità, affiancati dalle coreografie delle scuole di danza e da animazione per famiglie e bambini. A condurre le serate saranno Cinzia Profita ed Eduardo Castaldo, con ospiti musicali e spettacoli ogni sera. Il via il giorno 14, alle 15, con la grande sfilata della maschera Histriano per le strade cittadine. La partenza è da via Farricella – Parco Verde per proseguire lungo le principali vie del centro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

