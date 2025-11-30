Carnevale: Per il Napoli senza Anguissa, Lukaku e De Bruyne è durissima. Andrea Carnevale, ex attaccante di Roma e Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Queste le sue parole sul match di questa sera all’Olimpico Roma-Napoli: Roma-Napoli? Troppo presto per parlare di sfida Scudetto. “Troppo presto per parlare di sfida Scudetto ma per entrambe l’appuntamento dell’Olimpico potrebbe rappresentare una svolta. La Roma perché vola sulle ali dell’entusiasmo e vuole confermarsi leader del campionato, il Napoli perché il reduce da due vittorie e ha forse accantonato il momento buio”. Carnevale sorpreso di vedere la Roma lassù? . 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Carnevale: “E’ bello vedere Roma e Napoli nelle primissime posizioni”