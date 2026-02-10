due condanne arbitrarie di cui bisogna parlare

Due condanne arbitrali scuotono l’attenzione in queste ore. Jimmy Lai, imprenditore e attivista di Hong Kong, e Narges Mohammadi, attivista iraniana, sono entrambi sotto pressione per aver chiesto più libertà nei loro paesi. Le sentenze che li riguardano sono considerate ingiuste da molti, e il caso riaccende il dibattito sulla repressione politica in diverse parti del mondo.

Il 9 febbraio Jimmy Lai, 78 anni, magnate della stampa hongkongese, è stato condannato a vent’anni di carcere per “sovversione”. Il figlio Sebastian ha fatto presente che in pratica si tratta di una condanna a morire in prigione. Il 7 febbraio Narges Mohammadi, 53 anni, attivista iraniana che nel 2023 ha vinto il premio Nobel per la pace, è stata condannata ad altri sette anni, portando il totale della pena a vent’anni. Cos’hanno in comune Jimmy Lai e Narges Mohammadi? Entrambi chiedono democrazia nei loro paesi ed entrambi sono vittime di una giustizia arbitraria. Un altro punto in comune è che il resto del mondo, pur criticando le loro condanne, non fa molto o non ha i mezzi per fare di più, che poi è la stessa cosa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

