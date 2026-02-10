Due compleanni speciali all' Asp Masaccio | Primetta e Germano compiono 105 e 100 anni

L’Asp Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara a festeggiare due ospiti molto speciali. Prima Primetta, che compie 105 anni, e Germano, che spegne 100. Due compleanni che riempiranno di gioia e ricordi il centro. Le persone che vivono lì sono di famiglia, e le celebrazioni sono già in programma per il mese di febbraio.

L'Asp Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara a celebrare due traguardi di vita di straordinario valore umano e sociale, rendendo omaggio a due suoi ospiti che nel mese di febbraio festeggeranno rispettivamente 100 e 105 anni.Il primo evento si terrà martedì 16 febbraio 2026, data in cui la.

