Una norma di 15 anni fa e le interpretazioni errate dell' Asp 4 pediatri riceveranno 100 mila euro

Una norma del 2008, interpretata in modo errato dall'Asp, ha portato quattro pediatri a ricevere un importo di 100 mila euro. Dal 2011 al 2023, i pediatri convenzionati con il sistema sanitario regionale avevano diritto a 10 euro per ogni nuovo paziente e per ogni anno di cura, anziché a un pagamento una tantum. Questa discrepanza ha generato contestazioni e chiarimenti necessari.

I pediatri convenzionati col sistema sanitario regionale dal 2011 e fino allo scorso agosto hanno diritto a 10 euro per ogni nuovo piccolo paziente e per ogni anno in cui lo abbiano avuto in cura e non alla somma una tantum. Dopo anni di contenziosi su una norma prevista dall'accordo integrativo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

