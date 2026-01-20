Boom di abbonamenti al Teatro Masaccio | più 92% in due anni

Negli ultimi due anni, il Teatro Masaccio ha registrato una significativa crescita degli abbonamenti, con un incremento complessivo del 92%. Dal 2024 al 2025, gli abbonati sono aumentati da 185 a 238, mentre quest’anno hanno raggiunto i 330. Questo trend riflette un crescente interesse del pubblico verso la stagione teatrale, evidenziando l’importanza di un’offerta culturale apprezzata e consolidata nel tempo.

Il pubblico cresce, i numeri parlano chiaro. In soli due anni, gli abbonati alla stagione teatrale del teatro Masaccio sono aumentati di oltre il 78%, passando da 185 del 2024 a 238 del 2025 (+28,6%), fino a 330 di quest'anno (+38,7%). Un dato che fotografa un interesse in costante espansione

