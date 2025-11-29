OpenAI rimosso Mixpanel dopo violazione di privacy degli utenti

Un comunicato di scuse e la comunicazione di aver rimosso Mixpanel, il provider di web analytics dedicato all'interfaccia web. È quanto accaduto a OpenAI, che spiega ai propri utenti l'incidente di sicurezza che ha coinvolto la loro privacy. Specifica, però, che nessuna informazione legata al contenuto delle chat, dei prompt, delle API keys, delle password o ancora delle informazioni di pagamento sia stata effettivamente violata. OpenAi e l'incidente privacy con Mixpanel. L'azienda ha comunicato subito gli sviluppatori e le organizzazioni che utilizzano la piattaforma platform.openai.com per integrare i modelli nei propri servizi quanto ha accaduto.

