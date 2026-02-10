Dubai Basketball sconfitta in ABA Liga | Partizan vince ora si prepara la sfida contro l' Olimpia

Dubai Basketball esce sconfitto dalla partita contro il Partizan Belgrado. La squadra italiana ha combattuto, ma alla fine ha dovuto cedere il passo ai serbi, che ora si preparano per la sfida contro l’Olimpia Milano. La partita si è giocata in modo intenso, con i padroni di casa che hanno cercato di tenere il passo, ma il Partizan ha mostrato più freddezza e ha portato a casa la vittoria.

In una gara decisiva della ABA Liga, Dubai Basketball ha incontrato Partizan Belgrado in una sfida chiave per la lotta alle posizioni di vertice. L'incontro, disputato all'Allianz Cloud, ha visto gli ospiti imporsi con un punteggio di 86-76, portando i bianconeri a contatto in vetta alla classifica con la squadra emiratina. Nel confronto diretto, Partizan Belgrado ha chiuso avanti sul tabellone grazie a una prestazione collettiva che ha trovato protagonisti diversi. Per la squadra serba, Washington Jr. ha totalizzato 33 punti, supportato da Sterling Brown con 12 punti e da Bonga con 10 punti. Dubai Basketball ha risposto con Mfiondu Kabengele capace di 20 punti, mentre Bacon si è distinto con 17 punti e 7 rimbalzi.

