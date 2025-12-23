Basket l’Olimpia Milano fa visita al Dubai Basketball in Eurolega I meneghini vogliono reagire dopo il ko contro il Fenerbahce Istanbul
L’Olimpia Milano affronta il Dubai Basketball in Eurolega, in un match valido per la diciottesima giornata della regular season 2025-2026. La partita si svolge oggi alle 17:00 alla Coca-Cola Arena di Dubai. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahçe Istanbul, i meneghini cercano una risposta importante in questa trasferta internazionale, ultima del calendario europeo prima della pausa.
L’Olimpia Milano vola negli Emirati Arabi Uniti per sfidare il Dubai Basketball in Eurolega – palla a due questo pomeriggio alle 17:00 ora italiana alla Coca-Cola Arena – per la diciottesima giornata della regular season 2025-2026, ultimo impegno europeo dell’anno. I meneghini hanno interrotto la striscia positiva di due successi con il ko casalingo di giovedì scorso contro il Fenerbahce Istanbul campione in carica (72-87) dell’ex Nicolò Melli soffrendo soprattutto la fisicità sotto il ferro della squadra turca, con l’Olimpia che rimane comunque in ottima posizione di classifica trovandosi attualmente decima con 8-8 di record. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 80-79, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: overtime punto a punto ad Istanbul! I meneghini vogliono la vittoria
Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 93-97, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: CHE PARTITA AD ISTANBUL! I meneghini vincono dopo due over time!
Basket l’Olimpia Milano soffre fino alla fine ma batte Cantù nell’anticipo di Serie A; Basket l’Olimpia Milano si spegne nell’ultimo quarto e cede al Fenerbahce; Basket Eurolega | l’Olimpia Milano vuole vincere ancora all’Allianz Cloud arrivano i campioni in carica del Fenerbahce; Basket l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid per essere una grande di Eurolega.
Dove vedere in tv oggi Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 e questa sera per l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid. oasport.it
Buon Basket a Tutti. . Con coach Leonardo Olivieri di Basketball Club Lucca sul match con Olimpia Legnaia Basket Firenze Grazie Filippo Giannoni - facebook.com facebook
Basket: Marko Guduric trascina l'Olimpia Milano nella prima all'Allianz Cloud/PalaLido. Serata d'Eurolega d'autore contro il Real Madrid x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.