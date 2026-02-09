Olimpia Milano sfida il Partizan Belgrado | big match in ABA Liga

Olimpia Milano si prepara a sfidare il Partizan Belgrado in un match importante dell’ABA Liga. La partita si gioca in un momento chiave della stagione, e i milanesi vogliono mettere in campo tutta la loro determinazione per ottenere una vittoria. La sfida si annuncia combattuta, tra due squadre che puntano a fare bene in questa fase della competizione.

Una sfida cruciale attende Olimpia Milano nell’EuroLeague: l’avversario previsto è Dubai Basketball, in una cornice di calendario che conferma l’importanza della stagione europea. Contestualmente, la serata propone una prova anche in ABA Liga, dove la posta in palio è la leadership del girone A tra Partizan e Dubai Basketball. Le due gare definiscono un momento di grande rilievo per le dinamiche stagionali delle rispettive squadre. Dubai Basketball sarà protagonista dell’imminente incontro contro Olimpia Milano in una sfida valida per la massima competizione continentale. L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20:00, in campo neutro o in trasferta a Belgrado, a seconda del calendario ufficiale.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Olimpia Milano

Questa sera si gioca la partita tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, valida per la 25esima giornata di Eurolega.

L’Olimpia Milano si avvicina di nuovo ai serbi del Partizan Belgrado nel match di Eurolega.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpia Milano

Argomenti discussi: Olimpia Milano-Brescia di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Nutribullet Treviso, coach Nicola e Pinkins presentano la sfida contro l’Olimpia Milano; LIVE Olimpia Milano-Baskonia 109-89, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 vince con la difesa e un Booker stellare; Olimpia per restare viva: con l’Asvel è un’altra sfida da dentro o fuori.

Olimpia Milano, due stop per Peppe Poeta verso il derby con VareseLe ultime in casa EA7 Emporio Armani Milano verso la sfida alla Openjobmetis Varese, in programma lunedì 26 gennaio alle ore 20:00 all’Allianz Cloud di Milano ... pianetabasket.com

Olimpia Milano – Baskonia 109-89 cronaca e highlights: secondo successo di fila per Poeta! – VIDEOOlimpia Milano - Baskonia 109-89 cronaca e highlights: una super ripresa delle Scarpette Rosse permette una gran vittoria. generationsport.it

Olimpia Milano. Olimpia Milano · Original audio. facebook

L’Olimpia allunga e non molla la presa: 109-89 su Baskonia Recap tinyurl.com/367cd6nm x.com