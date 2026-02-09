Segregata stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorni arrestato un 35enne a Sassari | Drogata e sfregiata con l’acido

Una ragazza di 25 anni è stata tenuta segregata in casa per dieci giorni, picchiata e stuprata dal suo fidanzato. Venerdì notte i carabinieri di Sassari sono intervenuti e l’hanno salvata. L’uomo, un 35enne, è stato arrestato. Durante la vicenda, la ragazza è stata drogata e sfregiata con l’acido.

Segregata in casa per dieci giorni, picchiata e stuprata. La vittima è una ragazza di 25 anni, salvata venerdì notte dai carabinieri di Sassari. Per le accuse di «sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti confronti familiari e resistenza a pubblico ufficiale» è stato arrestato in flagranza il suo fidanzato, un 35enne sardo. Comparso davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. La ricostruzione . A far scattare l'allarme la sera del 6 febbraio – scrive l' Unione Sarda – era stata la madre della ragazza. La 25enne non era rientrata a casa ed è stata la donna a spiegare agli investigatori che la figlia poteva trovarsi a casa del compagno, a Santa Maria di Pisa.

