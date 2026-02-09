Sequestrata torturata e stuprata per 10 giorni dal fidanzato 25enne salvata dai carabinieri Aggressore arrestato

Una ragazza di 25 anni è stata tenuta prigioniera, picchiata, torturata e stuprata per dieci giorni dal suo compagno. Alla fine, i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo, liberando la giovane. La vicenda ha scosso la comunità e ora si indaga su quanto accaduto.

Segregata, picchiata, torturata e stuprata per dieci giorni. È l'incubo subito da una 25enne salvata dai carabinieri che hanno arrestato il fidanzato. In manette un 35enne di Sassari, arrestato in flagranza dopo che venerdì scorso i militari sono riusciti a entrare nell'appartamento. L'aggressore è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione, la ragazza era in stato di choc, terrorizzata e ricoperta di lividi. Ha raccontato di essere stata vittima di insulti, botte, bruciature e anche di esser stata sfigurata con dell'acido.

