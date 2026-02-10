Droga e soldi tenta la fuga e aggredisce carabinieri | 35enne tunisino arrestato a Bovisio Masciago

Un uomo di 35 anni di origine tunisina è stato arrestato a Bovisio Masciago dopo aver tentato di scappare e aver aggredito i carabinieri. Era stato fermato durante un normale controllo, ma ha opposto resistenza. Alla fine, i militari sono riusciti a bloccarlo e portarlo via.

