Cocaina in auto e droga varia a casa arrestato 31enne a Bovisio Masciago

Ilnotiziario.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva cocaina in auto e droga di vario genere nella sua abitazione, per questo i Carabinieri della Stazione di Varedo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 31enne italiano, residente a Bovisio Masciago. L’accusa è di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Qualche sera fa, durante un normale servizio di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

