Questa sera alle 19.00 si gioca Firenze-Conegliano, match valido per la 24esima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita si può seguire in diretta tv o in streaming, con tante tifose e tifosi pronti a tifare le proprie squadre.

Martedì 10 febbraio (ore 19.00) si giocherà Firenze-Conegliano, incontro valido per la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver sconfitto Scandicci nel big match disputato domenica, le Pantere rimarranno in Toscana per fronteggiare Il Bisonte con un chiaro obiettivo: imporsi per 3-0 o 3-1 e conquistare così la matematica certezza del primo posto in regular season, utile per presentarsi da testa di serie numero 1 al tabellone dei playoff scudetto. Daniele Santarelli potrà fare affidamento sul suo sestetto tipo: l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Firenze-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Approfondimenti su Firenze Conegliano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Firenze Conegliano

Argomenti discussi: Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming.

Roma-Cagliari: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa Roma punta a interrompere la striscia di tre partite senza vittorie, la più lunga della gestione Gasperini. L'occasione si presenta stasera all'Olimpico contro il Cagliari di Fabio Pisacane, in occ ... tuttosport.com

Roma-Cagliari, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiRoma-Cagliari si gioca lunedì 9 febbraio 2026 alle 20:45 all'Olimpico: diretta DAZN e Sky, streaming su DAZN, Sky Go e NOW ... fanpage.it

GAMEDAY Il Bisonte Firenze vs . Imoco Conegliano 24° Giornata Serie A1 Tigotà 19:00 Pala BigMat - Firenze (FI) Diretta su DAZN e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarr facebook

Pallavolo A1F - Firenze ospita Conegliano: Chiavegatti "Giocheremo con la testa libera", Santarelli "La squadra sta crescendo" x.com