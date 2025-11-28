Dove vedere in tv Perugia-Conegliano A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming
Sabato 29 novembre (ore 20.30) si giocherà Perugia-Conegliano, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Impegno in trasferta per le imbattute Pantere, che nella tana della compagine umbra inseguiranno la loro quattordicesima vittoria consecutiva in campionato, in modo da rafforzare il primo posto in classifica in avvicinamento al Mondiale per Club. La corazzata veneta partirà con tutti i favori del pronostico, ma le padrone di casa proveranno a inventarsi la magia. L’Imoco è reduce dall’impegno in Champions League e, come sempre, le fatiche in campo europeo potrebbero farsi sentire nella giornata successiva di campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it
