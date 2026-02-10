Dopo le chat e l' omofobia l' ultimo delirio di Ranucci | Sono tutti amici delle spie E la sinistra resta in silenzio

Nel corso della puntata de Lo stato delle cose andata in onda nella serata di ieri, Massimo Giletti ha mostrato al pubblico la copia forense delle chat intercorse tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosa Boccia in cui si parla di un “giro gay”, per altro “pericolosissimo”, del quale farebbero parte Tommaso Cerno, Alfonso Signorini, Marco Mancini, un fantomatico signor B. e lo stesso Giletti. Quella del conduttore Rai è stata una risposta alle dichiarazioni del suo dirimpettaio, che conduce Report, che ha negato di aver scritto quelle cose in una chat. Ranucci al momento ha preferito non replicare, ignorando quanto accaduto ieri sera e concentrandosi sulla serata in teatro per presentare il suo libro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante la trasmissione di ieri sera, Giletti ha mostrato le chat tra Ranucci e Boccia, dove si parla di un “giro gay” ritenuto “pericolosissimo”.

A tre mesi dalla tragica scomparsa di Paolo Mendico, il padre esprime il suo sconcerto e dolore riguardo alle accuse rivolte alle insegnanti del ragazzo, sostenendo che ci siano chat che dimostrano il contrario.

Ieri sera Giletti ha riproposto le chat tra me e Maria Rosaria Boccia. Dopo che gli avevo spiegato il senso delle mie chat, ha comunque deciso che l' ho accusato di fare parte di una lobby gay. Questo è falso, ma se ci tiene tanto a riconoscersi nella lobby gay è - facebook.com facebook