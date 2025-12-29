Paolo Mendico la rabbia del papà dopo la relazione del MiM | Le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde Ci sono le chat

A tre mesi dalla tragica scomparsa di Paolo Mendico, il padre esprime il suo sconcerto e dolore riguardo alle accuse rivolte alle insegnanti del ragazzo, sostenendo che ci siano chat che dimostrano il contrario. La vicenda evidenzia le tensioni e le difficoltà legate alla gestione del suo caso, suscitando riflessioni sulla tutela dei minori e sul ruolo delle istituzioni scolastiche.

Il suicidio di Paolo Mendico e le responsabilità della scuola: la verità dalla relazione del Ministero dell’Istruzione - Suicidio di Paolo Mendico: classi “problematiche” e omissioni nella gestione del bullismo secondo gli ispettori del Ministero dell'Istruzione. notizie.it

Il suicidio di Paolo Mendico e l’ombra delle omissioni nella relazione del ministero - Dopo la morte di Paolo Mendico, la relazione degli ispettori del MIM contesta la gestione della classe e apre un nuovo fronte su scuola e indagini ... romait.it

Per Paolo Mendico, il ragazzo di quattordici anni che si è tolto la vita il primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si poteva e si doveva intervenire prima. È quanto emerge dalla relazione degli ispettori del Ministero - facebook.com facebook

Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori del ministero: "La scuola ha mentito e non ha rispettato il protocollo antibullismo" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.