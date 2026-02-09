Pattinaggio di figura è l’ora della danza La rhythm dance sarà tutta una questione di distanza

Dopo la conquista del bronzo nel Team Event, i pattinatori di figura si preparano alle nuove sfide. La rhythm dance si avvicina e gli atleti si concentrano sulla precisione e la distanza, fondamentali per salire sul podio. La gara si avvicina e tutti sono pronti a mettere in mostra il loro talento.

Dopo la gioia indescrivibile del bronzo conquistato nel Team Event, il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concentra verso le gare di specialità. Nella giornata odierna si svolgerà infatti si svolgerà all'Unipol Forum di Assago la rhytm dance, uno dei segmenti più delicati dal punto di vista delle valutazioni dei giudici. Teoricamente sono cinque i binomi che si contenderanno una medaglia, tra cui anche i nostri meravigliosi veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, in lizza per il bronzo con i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson.

